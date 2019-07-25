شكرا لقرائتكم خبر عن أسلحة شباب اليد للضغط على النرويج فى ربع نهائى مونديال إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير العاشقة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين منتخب شباب اليد مع نظيره النرويجى، المحدد لها السابعة إلا ربع مساءً، فى إطارربع نهائى كأس العالم المقام فى إسبانيا.

ويرصد الخليج 365 أبرز أسلحة الضغط التى أوصى بها المدير الفنى للمنتخب فى مواجهة النرويج بالتقرير التالى..

القتال حتى الدقائق الأخيرة

طالب طارق محروس، المدير الفنى للمنتخب، اللاعبين بضرورة الضغط على الخصم حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، مثلما حدث فى لقاء صربيا بدور الـ 16 والذى شهد فوز الفراعنة بنتيجة 30 / 29.

وشدد محروس على لاعبيه بضرورة صناعة فارق الأهداف منذ الدقائق الأولى للمباراة.

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حرص محروس على ضرورة التأكيد على الهجوم الخاطف فى هذا اللقاء الذى لا قبل القسمة على اثنين فى ظل طموح الفريق فى مواصلة المشوار .

كما نصح محروس لاعبيه بضرورة الانتشار بشكل منظم فى الملعب خاصة عند نقل الكرات .

فيما ركز محروس على لاعبيه بضرورة تنظيم الدفاع فى الخط الخلفى خاصة فى حالة سرعة ارتداد الخصم .