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أسلحة شباب اليد للضغط على النرويج فى ربع نهائى مونديال إسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير العاشقة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين منتخب شباب اليد مع نظيره النرويجى، المحدد لها السابعة إلا ربع مساءً، فى إطارربع نهائى كأس العالم المقام فى إسبانيا.

ويرصد الخليج 365 أبرز أسلحة الضغط التى أوصى بها المدير الفنى للمنتخب فى مواجهة النرويج بالتقرير التالى..

القتال حتى الدقائق الأخيرة

طالب طارق محروس، المدير الفنى للمنتخب، اللاعبين بضرورة الضغط على الخصم حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، مثلما حدث فى لقاء صربيا بدور الـ 16 والذى شهد فوز الفراعنة بنتيجة 30 / 29.

صناعة فارق الأهداف منذ الدقائق الأولى

وشدد محروس على لاعبيه بضرورة صناعة فارق الأهداف منذ الدقائق الأولى للمباراة.

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التركيز فى الهجوم الخاطف

حرص محروس على ضرورة التأكيد على الهجوم الخاطف فى هذا اللقاء الذى لا قبل القسمة على اثنين فى ظل طموح الفريق فى مواصلة المشوار .

الانتشار بشكل منظم

كما نصح محروس لاعبيه بضرورة الانتشار بشكل منظم فى الملعب خاصة عند نقل الكرات .

تنظيم الدفاع فى الخط الخلفى

فيما ركز محروس على لاعبيه بضرورة تنظيم الدفاع فى الخط الخلفى خاصة فى حالة سرعة ارتداد الخصم .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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