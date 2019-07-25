شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 45 دقيقة .. شباب اليد يتأخر أمام النرويج فى ربع نهائى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأخر منتخب شباب كرة اليد أمام نظيره النرويجى بنتيجة 20 / 18 بعد مرور 45 دقيقة فى اللقاء الذى يجمعهما بربع نهائى كاس العالم المقام فى أسبانيا .

إنتهى الشوط الأول بنتيجة 14 / 12 لصالح النرويج ، فى شوط شهد تألق ملحوظ لثنائى الفراعنة ، محسن رمضان و سيف الدرع ، إلا أن الشوط الثانى شهد قوة من الجانب النرويجى ممنذ الدقائق الأولى .

تأهل منتخب شباب النرويج لكرة اليد إ لى دور ربع نهائى بالفوز على البرازيل ى دور الـ 16 ، بينما ،تأهل منتخب شباب اليد ربع ى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 .

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وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .