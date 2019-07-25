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طارق محروس يواصل تحذير شباب اليد من أجنحة النرويج فى الشوط الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب كرة اليد على مواصلة  تحذير لاعبىه من أجنحة النرويج فى اللقاء المقام بينهما حاليا فى  الشوط الثانى  بربع نهائى كأس العالم خلال الوقت المستقطع .

و إنتهى الشوط الأول بتأخر مصر بنتيجة 14 / 12، بالرغم من التألق الملحوظ لثنائى شباب الفراعنة ،  محسن رمضان هداف  اللقاء الماضى أمام صربيا و زميله سيف الدرع ، إلا أن الشوط الثانى شهد قوة من الجانب النرويجى خاصة الأجنحة .

تأهل منتخب شباب النرويج لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بالفوز على البرازيل فى دور الـ 16 ، بينما تأهل منتخب شباب اليد بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 .

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 وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول  بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .

 

 

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

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