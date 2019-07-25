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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة : محادثات ساخنة قد تحسم مصير "أبو جبل" خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن مصير محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
نشر فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ، تغريده قال فيها: "محادثات ساخنة قد تحسم مصير محمد أبو جبل في خلال ساعات".
فرج عامر
يذكر، أن الزمالك يسعى للتعاقد مع أبو جبل، بعد إصابة محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الأبيض ومنتخب مصر أثناء مشاركته مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث سيغيب عن الفريق لمدة 6 أشهر بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس.
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