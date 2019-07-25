سعد سمير: بطولة الدوري ليست الأصعب.. وسأعود خلال 3 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اعتبر سعد سمير مدافع النادي الاهلي، أن دوري الموسم الحالي الذي توج بها الفريق الأحمر، ليس أقوى بطولة توج بها الأهلي في تاريخه.

وأوضح سعد في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي، أن الأهلي إذا كان أكثر تركيزًا في مباريات الدور الأول، كان من الممكن أن يُنهي الدوري مبكرًا مثلما حدث في المواسم السابق.

واستدرك: "ما حدث في الدوري والظروف المصاحبة الصعبة للبطولة، جعلته الأصعب"، مضيفا: "نشعر بالأمان دائما مع وجود جمهور الأهلي".

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وعن إصابته، قال: "سأعود للقاهرة لخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي في مصر، وبعد 3 أسابيع سأخوض المران الجماعي مع الفريق".

وأصيب سعد سمير بجزع في الرباط الخارجي للركبة، خلال مباراة صن داونز الجنوب إفريقي بدوري الأبطال.

وعن انضمام محمود حسن "تريزيجية" لنادي أستون فيلا الإنجليزي، قال سعد إنه تلقى أكثر من عرض من الدوري الإيطالي، والإسباني، ولكن بعد ظهور العرض الإنجليزي حسم الأمر.

وأكمل: "تريزيجية يجتهد كثيرًا في التدريبات، وخلال سنتين سيكون في أكبر فرق أوروبا".