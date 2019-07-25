مصدر: الزمالك يقترب من ضم حارس المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك عن رفع المادي من أجل الحصول على محمد صبحي حارس مرمى بتروجيت من أجل الانضمام لصفوف الفريق، بداية من الموسم المقبل 2019-2020.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الخميس أن الزمالك عرض مبلغ 7 مليون جنيه من أجل التعاقد مع محمد صبحي الذي يلعب في صفوف المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب مواليد 1999.

وحصل الزمالك على موافقة محمد صبحي الذي قام بالتوقيع على عقود الانضمام للزمالك في انتظار حسم المفاوضات مع إدارة الفريق البترولي.

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وطلب مسئولو بتروجت الحصول على 8 مليون جنيه لبيع الحارس نهائيا للقلعة البيضاء في الفترة الحالية.

وأكد مصدر بمجلس إدارة النادي الأبيض أن الخلاف على المقابل المادي ليس أزمة وسيتم حله خلال ساعات وإعلان ضم الحارس رسميا.

ويستطيع الزمالك في حالة التعاقد مع الحارس الشاب أن يضمه إلى قائمة فريق الشباب مواليد 1999 وبذلك لن يحجز مكانًا في قائمة الفريق الأول.