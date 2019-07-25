بريمونتادا قاتلة أمام النرويج.. مصر تتأهل لنصف نهائي مونديال الشباب لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

خطف المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب فوزًا صعبًا أمام نظيره النرويجي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة العالم.

منتخب مصر تأهل لدور نصف النهائي من بطولة العالم لكرة اليد للشباب بفوزه بنتيجة 29 - 27 أمام النرويج التي تقدمت في أوقات كثيرة من عمر المباراة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني الفائز من مباراة فرنسا والدنمارك.

وإليكم ملخص أحداث المباراة

مرور 20 دقيقة منتخب النرويج عاد ليتقدم مرة أخرى بفارق نقطتين لتصبح النتيجة 9 - 7

مننخب مصر يعود في الدقيقة 22 ليقلص النتيجة لـ 9 - 8.

وخلال دقيقة سجل منتخب النرويج هدفًا وكذلك منتخب مصر لتصبح النتيجة بعد مرور 23 دقيقة 10 - 9

منتخب النرويج يُسجل هدفًا مع بداية الدقيقة 24 لتصبح النتيجة 11- 9 قبل أن يرد منتخب مصر بهدف وتصبح النتيجة 11 - 10.

الدقيقة 26: منتخب مصر يتعادل لتصبح النتيجة 11.

في الدقيقة 27: منتخب النرويج يُسجل هدفين لتصبح النتيجة 13 - 11

يتبقى 3 دقائق من الشوط الأول.

لاعبو منتخب مصر يوصلوا إهدار الفرص ويتبقى دقيقة من عمر الشوط الأول والنتيجة تقدم منتخب النرويج 13 ـ 11 مصر.

وفي الدقيقة 29 سجل منتخب النرويج هدفًا أخر من ركلة جزائية لتصبح النتيجة 14 - 11، لترد مصر بركلة جزائية 14 - 12.

الدقيقة 30 ونهاية الشوط الأول من المباراة بنتيجة 14 نرويج - 12 مصر

انتظروا منا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

مرور 5 دقائق من عمر الشوط الثاني "35" والنتيجة لازالت للنرويج 17 ـ 13 مصر

مرور 8 دقائق من عمر الشوط الثاني "38" والنتيجة 18 النرويج ـ 14 مصر

مرور 9 دقائق من عمر الشوط الثاني "39" منتخب مصر يحاول تقليص النتيجة بتسجيله هدف النرويج 18 - 15 مصر.

مرور 10 دقائق من عمر الشوط الثاني "40" والنتيجة النرويج 19 - 16 مصر

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منتخب مصر بعد مرور 12 دقيقة من الشوط الثاني واصل تقليص النتيجة، النرويج 19 - 18 مصر

مرور 15 دقيقة "نصف الشوط الثاني" والنتيجة النرويج 20 - 18 مصر

مرور 17 دقيقة من عمر الشوط الثاني والنتيجة النرويج 21 - 19 مصر

الدقيقة 18: النرويج 21 ـ 20 مصر

الدقيقة 19: النرويج 22 ـ 20 مصر

الدقيقة 20: منتخب مصر يرد ويواصل تقليص النتيجة ـ النرويج 22 - 21 مصر.

الدقيقة 21: منتخب مصر يتعادل.. النرويج 22 ـ 22 مصر

الدقيقة 22: النرويج تعود للتقدم.. النرويج 23 - 22 مصر

الدقيقة 23: مصر تتعادل مرة ثانية والمباراة تزداد اشتعالاً.. النرويج 23 - 23 مصر

الدقيقة 24: مصر تتقدم والنتيجة تصبح النرويج 23 - 24 مصر

الدقيقة 25: حارس منتخبنا يتألق ويعود منتخب مصر بهجمة تنتهي بهدف وتصبح النتيجة النرويج 23 ـ 25 مصر، ليرد منتخب النرويج بهدف وتصبح النتيجةك النرويج 24 - 25 مصر

الدقيقة 26: مصر ترد بهدف وتحافظ على فارق النقطتين.. النرويج 24 ـ مصر 26

الدقيقة27: مصر توسع فارق النقاط بينها وبين النرويج لثلاثة.. النرويج 24 - مصر 27

منتخب النرويج يحصل على دقيقتين كوقت مستقطع.

عودة اللعب.

الدقيقة 28" يتبقى دقيقتين من عمر المباراة.. منتخب مصر يزيد الفارق بينه وبين النرويج لـ 4 نقاط.. النتيجة الآن: النرويج 24 ـ 28 مصر.

الدقيقة 29: النرويج 27 ـ مصر 28

يتبقى 30 ثانية وتنتهي المباراة.

الدقيقة الأخيرة 30: النرويج 27 ـ مصر 29.. منتخبنا الوطني يتأهل لدور نصف النهائي لينتظر الفائز من مباراة فرنسا و الدنمارك.