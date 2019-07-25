مصدر: عماد السيد وقع على الاستغناء الخاص برحيله للاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وقع عماد السيد، حارس مرمى فريق الزمالك على الاستغناء الخاص به الموجه لنادي الاتحاد السكندري لينضم لزعيم الثغر في الموسم المقبل.

وبحسب مصدر مسؤول في مجلس إدارة نادي الزمالك، فأنهم وافقوا على رحيل اللاعب إلى النادي السكندري في الموسم المقبل.

ووقع عماد السيد على عقود الانتقال للفريق السكندري في الموسم المقبل لمدة ثلاثة مواسم، يأتي ذلك في الوقت الذي اقترب فيه الزمالك من ضم محمد عواد حارس الإسماعيلي ومحمد صبحي حارس بتروجت.

وتأتي رغبة الزمالك في ضم عواد من الإسماعيلي بعد إصابة حارسه محمود جنش خلال معسكر منتخب المصر ببطولة كأس أمم أفريقيا؛ حيث يضم في صفوفه حارسي مرمى شباب وهما: عمر صلاح و محمود عبد المنصف.