خيسوس فاييخو يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

أكدت تقارير إسبانية على اقتراب خيسوس فاييخو لاعب ريال مدريد من الرحيل عن صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي. وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن اقتراب فاييخو من الانضمام إلى صفوف فريق وولفرهامبتون الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني للفريق الانجليزي معجب للغاية بما يقدمه اللاعب من مستويات. الانجليزي معجب للغاية بما يقدمه اللاعب من مستويات. والجدير بالذكر أن اللاعب يرغب في البقاء في صفوف الفريق ولكن عقب انضمام البرازيل إيدر ميليتاو سوف يجد صعوبة في المشاركة.

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