رسميًا .. أرسنال يعلن ضم ويليام ساليبا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعاقده مع اللاعب الشاب ويليام ساليبا قادمًا من سانت إيتيان الفرنسي ضمن خطة دعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي. صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي. وأكد النادي الإنجليزي أن اللاعب سوف ينضم للمدفعجية الموسم المقبل على أن يشارك مع فريقه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. ينضم للمدفعجية الموسم المقبل على أن يشارك مع فريقه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. ونجح أرسنال في ضم اللاعب مقابل ٢٧ مليون جنيه استرليني.

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