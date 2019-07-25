مصر تتأخر في الشوط الأول أمام النرويج بمونديال اليد للشباب

تأخر منتخب مصر لكرة اليد للشباب أمام نظيره النرويجي في الشوط الأول بنتيجة14 - 12، وذلك في المباراة التي تقام بينهما حاليًا في إطار ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد للشباب والمقام بإسبانيا.

شهدت مباراة منتخبي مصر والنرويج أجواء حماسية من كلا الجانبين، حيث شهد الشوط الأول في منتصفه تقدم للفراعنة، ثم مع ال15 دقيقة الثانية من الشوط فرضت النرويج سيطرتها على المباراة.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد بقيادة

طارق محروس المدير الفني للفراعنة، كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.