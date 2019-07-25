وست بروميتش يكشف وقت عودة حجازي للملاعب

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن موعد عودة المدافع المصري أحمد حجازي، للمشاركة مع الفريق، بعد الجراحة التي خضع لها في الكاحل مؤخرًا.

وأكد الموقع الرسمي لنادي وست بروميتش، مساء اليوم الخميس، أن أحمد حجازي سيعود للملاعب في منتصف سبتمبر المقبل، حيث يأمل النادي

الإنجليزي في عودة المدافع المصري للملاعب عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويفتتح فريق وست بروميتش منافسات دورى الدرجة الأولى الإنجليزي، بمواجهة فريق نوتينجهام فورست يوم السبت 3 أغسطس المقبل.