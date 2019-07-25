مؤمن زكريا لمحمود فايز : " أنت أهلاوي من امتى "

رد مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي وصانع ألعاب الفريق على محمود فايز مساعد المدير الفني لمنتخب مصر في 2017 عبر تويتر على تهنئة الأخير للأهلي بتحقيق لقب الدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه. وقال محمود فايز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : البطل يمرض ولا يموت .. غاب قليلًا وعاد سريعًا نهاية طبيعية للاستقرار والهدوء وضبط النفس .. نهاية منطقيه للقتال والغل حتى آخر لحظة . بوك : البطل يمرض ولا يموت .. غاب قليلًا وعاد سريعًا نهاية طبيعية للاستقرار والهدوء وضبط النفس .. نهاية منطقيه للقتال والغل حتى آخر لحظة . وأضاف مبروك للأهلي البطل ومجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره العظيمة هارد لك للزمالك وجماهيره الوفية المخلصة وعودة سريعة لمنصات التتويج بإذن الله".. العظيمة هارد لك للزمالك وجماهيره الوفية المخلصة وعودة سريعة لمنصات التتويج بإذن الله".. ورد مؤمن زكريا على مساعد مدرب منتخب مصر الأسبق قائلا:" أنت أهلاوي من إمتى |. وكان الاهلي حقق لقب الدوري العام للمره الـ41 في تاريخه عقب الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما أمس على ملعب برج العرب.

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