الإمارات تستضيف مباريات منتخب سوريا في تصفيات المونديال وكأس آسيا

استقر الاتحاد السوري لكرة القدم على اختيار الإمارات أرضًا للمنتخب الأول للعب المباريات عليها خلال التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023. آسيا 2023. وكانت قرعة التصفيات أسفرت عن وقع منتخب سوريا في المجموعة الأولى بجوار كل من إلى جانب الصين والفليبين وجزر المالديف وغوام من إلى جانب الصين والفليبين وجزر المالديف وغوام والجدير بالذكر أن سوريا نجحت في تقديم نتائج مميزة خلال تصفيات كأس العالم 2018 عندما احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

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