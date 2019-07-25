كلويفرت يعود لبرشلونة في منصب جديد

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم تولي النجم الهولندي السابق باتريك كلويفرت مهمة الإشراف على أكاديمية لاماسيا بدءًا من الموسم المقبل خلفا للمدرب بيب سيجورا الذي رحل عن النادي. بدءًا من الموسم المقبل خلفا للمدرب بيب سيجورا الذي رحل عن النادي. والجدير بالذكر أن كلويفرت سبق وأن تولي مساعد المدير الفني لمنتخب الكاميرون والذي خرج من دور الـ16في بطولة أمم أفريقيا 2019.

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