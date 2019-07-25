وزير الرياضة يلتقي ممثلي بنك مصر لبحث سبل التعاون فيما بينهم

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلين عن بنك مصر لتنمية الصادرات، وذلك لبحث سبل تطوير التعاون المشترك بين الوزارة والبنك في المرحلة المقبلة. وأعرب وزير الرياضة عن أمله في تكثيف التعاون بين الوزارة والبنك في العديد من المجالات، معلنا انه من المقرر في الفترة المقبلة أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك من أجل تنفيذ المشروعات المختلفة التي تعتمد علي الارتقاء بالنشء والشباب في المجالات التنموية والرياضية المختلفة، والذي تهدف فيه الوزارة إلي وصول خدماتها لأكبر عدد ممكن من الشباب من أجل تحقيق أقصي استفادة ممكنة. في تكثيف التعاون بين الوزارة والبنك في العديد من المجالات، معلنا انه من المقرر في الفترة المقبلة أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك من أجل تنفيذ المشروعات المختلفة التي تعتمد علي الارتقاء بالنشء والشباب في المجالات التنموية والرياضية المختلفة، والذي تهدف فيه الوزارة إلي وصول خدماتها لأكبر عدد ممكن من الشباب من أجل تحقيق أقصي استفادة ممكنة.

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