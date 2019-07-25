منتخب الرجبي يواصل معسكره في الإسكندرية

يواصل منتخب مصر للرجبي معسكره الأول، بمدينة الاسكندرية علي أن ينتهي المعسكر، يوم السبت القادم تحت قيادة المدير الفني محمد الدرموني. محمد الدرموني. علي أن يتم تجميع المنتخب في معسكر مغلق آخر بستاد الجيش ببرج العرب أيام 15و16و17اغسطس المقبل. ببرج العرب أيام 15و16و17اغسطس المقبل. ويستعد المنتخب للمشاركة في أول بطولة أفريقية، في تاريخ مشاركة منتخب مصر والتي من المقرر أن تقام في بنين في سبتمبر المقبل.

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