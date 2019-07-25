اونلاين | أونلاين NOW مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر اون لاين فى كأس العالم لشباب اليد اليوم بدون تقطيع EGYPT TV

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يخوض منتخب مصر للشباب لكرة اليد مباراة قوية مع منافسه النرويج، ويأتي ذلك في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة كأس العالم والمقامة في الوقت الحالي بدولة إسبانيا.

وصعد منتخب مصر إلى دور ربع نهائي كأس العالم للشباب، بعد الفوز على صربيا حيثُ فاز الفراعنة بنتيجة 30/29، حيثُ جاء الانتصار في اللحظات الأخيرة.

وستقام مباراة مصر والنرويج في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء اليوم الخميس الذي تقام خلاله مباريات دور الثمانية من مونديال كرة اليد حيثُ تلعب مباراتين في الساعة السابعة إلا ربع، ومباراتين في تمام الساعة التاسعة.

وكان منتخب مصر للشباب قد صعد إلى الدور الثاني من مونديال الشباب لكرة اليد، بعد تصدر المجموعة الثانية وحصد العلامة الكاملة، فقد فاز بالمباريات التي خاضها ضد أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا.