اونلاين | یلا شوت الجديد Norway vs Egypt .. مشاھدة مباراة مصر والنرویج بث مباشر كرة الید الیوم رابط جودة متعدد

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في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملة العربية السعودية نشاهد سويا عبر بلس يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مصر والنرويج في كأس العالم لكرة اليد للشباب بث مباشر اليوم بين مصر والنرويج في لقاء من العيار الثقيل بدور الـ16 من البطولة.

كورة لايف مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر اليوم.

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يسعي المنتخب المصري لحصد الفوز اليوم بعدما صعد لدور الـ16 بالفوز على منتخب صربيا فيما تأهل منتخب النرويج على حساب منتخب البرازيل، كورة لايف مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر بدون تقطيع من خلال رابط سريع جودة عالية HD

قائمة منتخب مصر أمام النرويج اليوم:

عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.