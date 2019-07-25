اونلاين | يلا شوت MASR مشاهدة مباراة مصر والنرويج لكرة اليد بث مباشر اليوم 25 / 7 / 2019 بطولة كأس العالم رابط ماتش مصر HereHD

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مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر لكرة اليد للشباب، مع نظيره منتخب النرويج والتي ستقام اليوم الخميس 25/7/2019 في الساعة 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة، KOORA ONLINE في إطار منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب YALA SHOOOT PLUS.

كورة ستار وتأتي قائمة منتخب مصر في البطولة KOORA STAR :-

عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

كورة لايف ونجح منتخب مصر في تحقيق التأهل بصعوبة على حساب منتخب صربيا في اللحظات الأخيرة بفارق هدف وحيد KOORA LIVE، مباراة منتخب مصر ضد الترويج تابع المباراة كاملة بدون تقطيع KOORA LIVE.