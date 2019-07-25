اونلاين | تابع لايف ON LINE مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر رابط YALLA SHOOT رابط ماتش مصر لكرة اليد beIN SPORTS المفتوحة

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وكان المنتخب المصري قد نجح في التأهل لدور الـ16 من البطولة بعد الفوز على منتخب صربيا بنتيجة 30-29، فيما حقق منتخب النرويج الفوز على منتخب البرازيل ليضرب موعداً مع الفراعنة اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة الا ربع بتوقيت القاهرة، بث حصري كورة ستار مشاهدة مباراة مصر والنرويج Egypt Vs Norway.

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قائمة المنتخب المصري لمواجهة النرويج اليوم:

عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

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