اونلاين | كورة لايف Egypt Handball مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر رابط YOUTUBE شاهد الآن مباراة مصر YALLA PLUS

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يلتقي منتخب مصر لكرة اليد للشباب، مع منتخب النرويج اليوم الخميس 25 يوليو في الساعة 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب.

وكان منتخب النرويج قد صعد لدور الربع نهائي، وذلك عقب الفوز على منتخب البرازيل بدور ال16، بينما تأهل منتخب مصر لهذا الدور بفوز مثير على منتخب صربيا بنتيجة 30-29.

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ويشهد مشوار المنتخب المصري في البطولة نتائج مميزة، حيث نجح في تحقيق الفوز بجميع مبارياته بدور المجموعات، وتأتي قائمة منتخب مصر في البطولة كالتالي :-

عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

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