اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر “كرة اليد” Egypt ربع نهائي مونديال رابط كورة لايف مصر يوتيوب NOW

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تستضيف قاعة اس ترافيرساس مباراة منتخبنا الوطني في تمام السابعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، يلا شوت توداي في مباراة دور الثمانية من بطولة كأس العالم تحت كأس العالم للشباب تحت 21 عاما، YALLA SHOOT 7SRY والمقامة في إسبانيا في الفترة الحالية.

بعثة المنتخب الوطني تتكون من :

عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضي وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهر وعمر خالد وعمر سامي وخالد وليد وياسر محمد.

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ويقود منتخب مصر للشباب المدير الفني الوطني طارق محروس الذي يقدم مستويات ممتازة مع الفراعنة في هذه البطولة التي يتابعها الملايين من عشاق لعبة كرة اليد في مصر والعالم.

وكان الفراعنة حققوا إنجازيين كبيرين في مونديال اليد تحت 21 عاما:

الأول: التتويج باللقب عام 1993 في البطولة التي أقيمت على أرض مصر والفوز على في النهائي على الدنمارك.

الثاني: الإنجاز الثاني كان عندما نجح الفراعنة في تحقيق المركز الثال في بطولة اليد عام 1999 والتي أقيمت في قطر.