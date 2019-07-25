رياضة | بعد فشل الأهلي.. الزمالك يفاوض المدرب العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فشل الأهلي.. الزمالك يفاوض المدرب العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب المغرب ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأول بنادي الزمالك.

وحاول مسئولو نادي الزمالك فتح مفاوضات مع الفرنسي من خلال وكيل أعماله لجس نبض المدرب والتعرف على شروطه المادية.

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وفي سياق متصل، فتح الزمالك أيضاً مفاوضات مع حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي لقيادة الفريق خلفاً للمدرب الحالي خالد جلال.

ويدرس الزمالك الإطاحة بخالد جلال من منصبه بعد التعثر السابق مع الجونة مما تسبب في خسارة الأبيض لبطولة لقب الدوري لصالح الأهلي.

وكان مسئولو النادي الأهلي قد دخلوا في مفاوضات سابقة مع هيرفي رينارد لقيادة الفريق بالموسم المقبل بدلاً من المدرب الحالي مارتن لاسارتي إلا أن جميع المحاولات فشلت في الفترة الماضية.