رياضة | خطوة تفصل حسام البدري عن تدريب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة تفصل حسام البدري عن تدريب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل مسئولو نادي الزمالك المفاوضات مع حسام البدري لتولي تدريبات الفريق في الموسم المقبل لخلافة خالد جلال في منصب المدير الفني .

ويضع رئيس الزمالك ثقة كبيرة في حسام البدري بعد نجاحه من قبل مع النادي الأهلي وتقديمه لمستويات مميزة مع الفريق الأحمر.

ولا يزال حسام البدري يناقش المفاوضات مع الزمالك خاصة بعدما تلقى عرضاً من احد الفرق بالدوري السعودي، وهو ما جعله يفكر في الامر جيداً قبل اتخاذ القرار النهائي.

ويقترب الزمالك من إعلان رحيل خالد جلال بعد التعادل مع الجونة في الجولة الماضية وخسارة لقب الدوري بشكل رسمي.