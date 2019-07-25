رياضة | ليكيب الفرنسية تكشف موقف ريال مدريد النهائي من ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليكيب الفرنسية تكشف موقف ريال مدريد النهائي من ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية"، اليوم الخميس، عن موقف نادي ريال مدريد من التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان.

وكان نيمار، قد أعلن رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان والعودة مرة أخرى إلى برشلونة واللعب بجوار ليونيل ميسي.

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وقالت الصحيفة الفرنسية، أن نادي ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع نيمار، فالنادي المدريدي يفكر فقط في مبابي ولكن لا يفكر في التعاقد معه هذا الموسم.

وذكرت الصحيفة أن النادي الأقرب للتعاقد مع البرازيلي في الوقت الحالي هو يوفنتوس.

وربطت تقارير صحفية بين نيمار وعدة فرق وذلك منذ إعلان رغبته في الرحيل ومن ضمن تلك الفرق تأتي برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.