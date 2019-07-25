رياضة | آس الإسبانية: برشلونة مهدد بالحرمان من جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آس الإسبانية: برشلونة مهدد بالحرمان من جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن برشلونة يواجه خطر الحرمان من لاعبه الفرنسي الجديد أنطوان جريزمان والذى مهدد بالإيقاف من قبل الاتحاد الإسبانى لكرة القدم.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن برشلونة مهدد بالإيقاف عن التعاقد مع لاعبين من 4 إلى 5 فترات قيد فى حال إيقاف جريزمان الذى إذا تم إيقافه سيكون من 4 إلى 6 أشعر بسبب شكوى أتليتكو مدريد.

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وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الإسبانية قال، أن من الممكن حظر بطاقة أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الجديد بسبب مشكلته مع فريقه السابق أتليتكو مدريد.

وقال تيباس، فى تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "إدارة أتليتكو مدريد بالفعل قدمت طلب كتابي لليجا تطلب فيه عدم إرسال البطاقة لبرشلونة".

وتعترض أتليتكو مدريد على فسخ تعاقد جريزمان مع الروخى بلانكوس ودفع برشلونة لمبلغ 120 مليون يورو وذلك يعتبره أتليتكو غير كافى بسبب تفاوض برشلونة مع اللاعب عندما كان الشرط الجزائى يبلغ 200 مليون يورو وكان المبلغ سينخفض ل 120 مليون يورو فى الأول من يوليو ويطالب أتليتكو ب 80 مليون يورو.