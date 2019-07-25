رياضة | الاتحاد يغادر بريطانيا متجها إلى الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يغادر بريطانيا متجها إلى الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريق اتحاد جدة السعودي نقل معسكره من بريطانيا متجها إلى الإمارات بعد نهاية الرحلة الأولى من معسكره في الأراي الأوربية.

حيث اعلن الفريق إقامة المعسكر الثاني في مدينة أبوظبي بالأمارات المتحدة. لمدة عشرة أيام أستعداد لمباراة ذوب آهن الإيراني بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

جديرا بالذكر أن الاتحاد انهى معسكره في بريطانيا امس بخسارة أمام إيثرتون الإنجليزي بنتيجة 2 - صفر، كما خاض في وقت سابق 4 مباريات ودية كانت أمام كلا من "بولتون، واندررز، وبوري، وليدز يونايتد"