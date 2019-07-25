رياضة | إصابة نجم النصر تضع فيتوريا في ورطة قبل دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة نجم النصر تضع فيتوريا في ورطة قبل دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نحم وصانع ألعاب نادي النصر السعودي، البرازيلي "جوليانو" لإصابة عضلية خلال مشاركته في المعسكر الإستعدادي للفريق والذي يقام في البرتغال في الوقت الحالي، ولكن حتى الآن لا توجد أي تأكيدات رسمية حول مدة غياب البرازيلي عن الملاعب.

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ومن المتوقع بأن يقوم "جوليانو" بعمل فحوصات طبية على العضلة الخلفية خلال الساعات القادمة، وبعدها سيتم رفع التقرير الطبي إلى الجهاز الفني للفريق النصراوي بقيادة البرتغالي "روي فيتوريا"، والذي سيحدد بعد ذلك إمكانية اصطحاب اللاعب إلى مباراة الوحدة الإماراتي في دور ثمن النهائي بدوري أبطال أسيا أم لا.

وفي حالة تأكد غياب "جوليانو" عن مباراة الوحدة المقبلة، فإن المدرب البرتغالي قد يستعين بالنجم الدولي المغربي "نور الدين امرابط" في قائمة الفريق الآسيوية.