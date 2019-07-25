رياضة | الوحدة يخسر من كلوج الروماني ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوحدة يخسر من كلوج الروماني ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي الخسارة بنتيجة ٢/٠ من فريق كلوج الروماني في ثالث اللقاءات الودية بمعسكر الفريق السعودي بسلوفينيا.

حيث قسم الفريق معسكره الى مرحلتين، أنتهت المرحلة الأولى بنهاية مباراة كلوج، وقرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين فترة راحة مدتها 48 حتى يوم الاحد القادم.

كما تبدأ المرحلة الثانية يوم الأحد المقبل وعودة الفريق الى مرانه، ويتخلله مباراة ودية أمام فريق باردو الجزائري.

جديرا بالذكر أن نادي الوحدة السعودي دخل معسكرا مغلقا استعداد لبداية الدوري السعودي للمحترفين مطلع الشهر المقل.