رياضة | الكشف عن مدة غياب حجازي عن وست بروميتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن مدة غياب حجازي عن وست بروميتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نادي ويست بروميتش ألبيون بيانا رسميا للحديث حول فترة غياب المدافع أحمد حجازي عن صفوف الفريق، وذلك بعدما تم الكشف عن إجرائه لعملية جراحية دقيقة في الكاحل خلال الساعات الماضية.

وقال "وست بروميتش" عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت منذ قليل، بأن العملية التي أجريت لحجازي قد تمت بنجاح، ومن المتوقع بأن يعود اللاعب إلى التدريبات الجماعية وبعدها المشاركة في المباريات في منتصف شهر سبتمبر المقبل، أي أن حجازي سيغيب عن مباريات شهر أغسطس بالكامل في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

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يذكر بأن أحمد حجازي كان قد كتب رسالة قصيرة إلى جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: "أجريت عملية جراحيه تمت بنجاح لازاله عظمه زائده في الكاحل كانت مؤجله منذ نهايه الموسم الماضي لارتباطي بمباريات مع النادي و المنتخب، وسأكون جاهز لمنافسات الموسم القادم قريبا أن شاء الله".

والجدير بالذكر، بأن أحمد حجازي قد توج بلقب أفضل لاعب في فريق ويست بروميش في الموسم الماضي، وذلك بعدما شارك اللاعب في معظم المباريات مع فريقه وقدم أداء جيد للغاية، كان سببًا في ترشيحه للإنتقال إلى أحد فرق البريميرليج قبل بداية الموسم الجديد.