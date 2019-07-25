رياضة | فابريجاس ممنوع من قيادة السيارات لمدة 6 أشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فابريجاس ممنوع من قيادة السيارات لمدة 6 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى لاعب تشيلسي وآرسنال السابق، الإسباني سيسك فابريجاس، عقوبة المنع من القيادة لمدة 6 أشهر، بعدما تخطى السرعة المحددة في إحدى المناطق بجنوب غرب لندن.

وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن أجهزة تتبع السرعة التابعة للشرطة رصدت قيام فابريجاس بتخطي السرعة المحددة بـ64 كيلومتر في الساعة، حيث كانت سرعة سيارته 109 كيلومتر في الساعة، 4 ديسمبر الماضي.

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وقال فابريجاس الذي يلعب حالياً مع فريق موناكو للشرطة: "لم أكن أسير بهذه السرعة"، وفقاً ما استمعت له محكمة ويمبلدون.

وأقر اللاعب الفائز بكأس العالم مع المنتخب الإسباني بتخطيه السرعة المحددة، وتم تغريمه 750 جنيه إسترليني.

وتم منع فابريجاس الذي كانت رخصته بها 6 نقاط من القيادة، بعدما أضافت الشرطة 6 نقاط إضافية.