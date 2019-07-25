رياضة | رابط beIN SPORTS المفتوحة: مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر KORA LIVE يوتيوب متعدد الجودات ماتش مصر أونلاين

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رابط يوتيوب مشاهدة مباراة مصر والنرويج، بث مباشر يلا شوت، نتابع معكم كورة لايف مباراة مصر والنرويج اليوم في الدور ربع النهائي من بطولة كرة اليد، مونديال أسبانيا للشباب لكرة اليد، حيث يلتقي المنتخب المصري مع المنتخب النرويجي للشباب، ونتابع توقيت المباراة الساعة السابعة إلا ربع، ونتابع معكم بث مباشر يلا شوت مصر والنرويج عبر قناة المباراة الرسمية، مشاهدة مباراة مصر والنرويج

مشاهدة مباراة مصر والنرويج لكرة اليد بث مباشر اليوم ،تنتظر الجماهير المصري، المباراة المرتقبة بين منتخب مصر والنرويج، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد، في البطولة المقامة حالياً في إسبانيا، وتستمر حتى يوم 28 يوليو الجاري وكان منتخب مصر لكرة اليد قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من مونديال الشباب، بعد تغلبه على منتخب صربيا والفوز عليى 30 / 29، في الثواني الأخيرة من المباراة واستطاع منتخب النرويج من التأهل إلى ربع نهائي مونديال الشباب، على حساب منتخب البرازيل، بعد الفوز عليه 29 / 28، في مباراة مثيرة للغاية، ليضرب موعدً مع منتخب الفراعنة وأكد مصطفى شوقى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة منتخب مصر للشباب في إسبانيا، بأنه تم صرف مبلغ 200 دولار لكل لاعب وفرد بالجهاز الفنى للمنتخب الوطني، وذلك بعد التأهل إلى الدور ربع النهائى للبطولة.

حيث يمكن متابعة مباراة مصر مع النرويج بث مباشر مساء اليوم اون لاين فى منافسات بطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد تحت 21 سنة, حيث نتابع المواجهة Egypt Vs Norway من رابط كورة اون ويمكن مشاهده المباريات فى نقل مباشر اليوم من رابط يلا شوت هذا وسوف يتم نقل مباراة منتخبى مصر مع النرويج يلا كورة لايف مباشر، على موقع كورة اون في تمام الساعة السابعة الا الربع بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه الثامنة الا الربع بتوقيت مكه مباشر.