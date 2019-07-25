رياضة | مدرب العين يتحدث عن حقيقة رفضه عودة عموري للفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب العين يتحدث عن حقيقة رفضه عودة عموري للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني لنادي العين الإماراتي، الكرواتي "إيفان ليكو"، بأنه لم يتحدث عن رفضه إعادة اللاعب الدولي الإمارتي "عمر عبد الرحمن عموري" إلى صفوف الفريق، وهذا عقب قيام نادي الهلال بإعلان مفاوضات تجديد إعارة عموري بسبب تصرفات اللاعب ووكيل أعماله.

وفي تصريحات رسمية لموقع نادي العين على شبكة الإنترنت، قال إيفان ليكو بخصوص عودة عموري: "في الحقيقة، أنا لا أفضل العمل مع غير المتلزمين، هنا أخلاقيات لهذه المهنة ويجب أن يلتزم بها الجميع، هناك من يخالف أخلاقيات المهنة، ويقوم بترويج الأكاذيب والشائعات من أجل تحقيق مصالح شخصية".

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وأكمل "ليكو" حديثه حول هذه النقطة وموجهًا حديثه لبعض وسائل الإعلام قائلًا: "أنا لا أريد أن يتم إستخدام إسمي في الترويج للشائعات، فهذا تصرف غير أخلاقي على الإطلاق، ويفقد كل مؤسسة مصداقيتها".

واختتم مدرب العين تصريحاته ليؤكد بأن "عمر عبد الرحمن" موهبة كبيرة للغاية، ويملك إمكانيات فنية مميزة، مشددًا على كونه لم يتحدث مع أي وسيلة إعلامية عن "عمر عبد الرحمن" من قبل، ولا يعرف من أين جاءت الشائعات بأنه لا يريد عمر عبد الرحمن "عموري" في الفريق.