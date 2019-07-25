رياضة | كورة ستار quarter finals مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر Egypt vs Norway يلا شوت رابط ماتش مصر يوتيوب مباشر

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يواصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد بقيادة طارق محروس المدير الفني، مشواره في نهائيات كأس العالم للشباب، بمواجهة النرويج، في دور الثمانية للبطولة، مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر يلا شوت ماتش مصر اليوم.

وتستضيف إسبانيا، فعاليات البطولة بمشاركة 24 منتخبا، على أن تختتم فعاليتها يوم 28 من الشهر الجاري.

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وصعد فراعنة اليد الصغار، لدور الثمانية بعد تصدرهم المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط جماعة في الانتصار بجميع مبارياته أمام السويد وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية وأستراليا، ليلتقي بالمنتخب الصربي بدور الستة عشر ويحقق الفوز باللحظات الأخيرة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة المنتخب الوطني أمام النرويج والقنوات الناقلة كالآتي:-

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا الربع مساء اليوم، على أن يتم نقلها مباشرة على قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد بموقع "يوتيوب".