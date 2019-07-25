رياضة | إدارة شئون اللاعبين تعلن تعليمات القيد والانتقالات للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة شئون اللاعبين تعلن تعليمات القيد والانتقالات للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم تعليمات القيد وانتقالات اللاعبين لموسم الجديد 19-2020، حيث سيتم فتح باب القيد يوم الاثنين المقبل ولمدة شهر ينتهي في 29 أغسطس المقبل.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إعتماد 30 لاعبا لكل نادى بداية من الموسم الجديد.

وحسم أيضاً أمر عدد اللاعبين الأجانب فى قائمة الموسم القادم كالأتي :

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فى حالة قدوم لاعب أجنبي لابد أن يكون مقيد فى القسم الأول أو الثانى فى بلده

يسمح بقيد 4 لاعبين أجانب بحد أقصي مثل الموسم الماضي علماً بأنه سيتم تقليص عدد الأجانب الموسم الجديد 2020_2021

يجوز قيد لاعب فلسطينى أو سورى أو شمال إفريقي ولا يكون ذلك من ضمن عدد اللاعبين الأجانب ويعامل معاملة المصريين.

وقرر الاتحاد أيضاً أن لا تقيد الأندية فى عدد اللاعبين مواليد 1997 أو أى أعمال بل من الممكن قيد أى عدد ولكن ألا تتخطى القائمة 30 لاعب.