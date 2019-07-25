الامارات | ريال مدريد يسعى للتعاقد مع حارس مرمى منتخب مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع حارس مرمى منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل نادي ريال مدريد الإسباني، على خط التعاقد مع حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، الذي ظهر بمستوى رائع خلال بطولة كأس أمم أفريقيا، التي اختتمت منافساتها مؤخراً في مصر.

وذكرت صحيفة ديفنسا سنترال المقربة من نادي ريال مدريد، في تقرير لها اليوم، أن الشناوي كان من أبرز اللاعبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، على الرغم من أنه يبلغ من العمر (30 عاماً)، لكنه على الأرجح سيوقع لناد أوروبي في المستقبل القريب.

وأضافت الصحيفة: "منتخب مصر ودع بطولة كأس الأمم مبكراً، وبالتحديد من دور 16 أمام جنوب أفريقيا، لكن الشناوي كان من أفضل لاعبي "الفراعنة" في البطولة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة الريال وضعت حارس الأهلي في قائمة المطلوبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض الرحيل المرتقب للحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس.