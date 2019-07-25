مولر يطالب بايرن ميونخ بمواصلة إبرام الصفقات

حث توماس مولر نجم بايرن ميونخ الألماني، ناديه البافاري على ضرورة مواصلة تعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة هذا الصيف.

وخلال مقابلة مع قناة "سبورت 1"، أكد مولر أنه لا يعرف ما سيحدث عقب نهاية مسيرته، مشيرًا إلى استمرار عقده لمدة عامين مع النادي البافاري.

وبسؤاله عن مدى إمكانية استمراره مع البايرن بعد اعتزاله، أكد بأنه يتصور ذلك من ناحية المبدأ، كما أشار إلى عدم رغبة المسؤولين في التخلي عنه في القريب العاجل.

ومن المقرر أن يبدأ البايرن موسمه بمواجهة من العيار الثقيل ضد غريمه بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني، وذلك في ملعب سيجنال إيدونا بارك، 3 أغسطس/آب المقبل.

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وعن ذلك، قال المهاجم الألماني "من الرائع أن نبدأ المنافسة مع بوروسيا دورتموند منذ اليوم الأول، فالمواجهات ضده تجعل البوندسليجا أكثر جاذبية".

وفيما يتعلق بتحركات ناديه في سوق الانتقالات، شدد مولر على حتمية مواصلة إبرام صفقات جديدة، نظرًا لقلة اللاعبين في قائمة الفريق، على حد قوله.

واكتفى البايرن حتى الآن بإبرام 3 صفقات هذا الصيف، بالتعاقد مع الثنائي الدفاعي لوكاس هيرنانديز وبينيامين بافارد، بالإضافة للمهاجم الشاب يان فيات أرب.

وفي ختام تصريحاته، رفض مولر التعليق من جديد على استبعاده رفقة ماتس هوميلز وجيروم بواتينج من المنتخب الألماني بشكل دائم، في مارس/آذار الماضي.