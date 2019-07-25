بوكيتينو يعتذر لمانشستر يونايتد

قدم ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، اعتذارا لمانشستر يونايتد، بعد المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، وحسمها الشياطين الحمر بنتيجة 2-1 في مدينة شنغهاي الصينية، ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.

وقال بوكيتينو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أشعر بالانزعاج من بعض المواقف، فنحن نخوض مباراة ودية، وأعتذر باسم جميع اللاعبين لمانشستر يونايتد، هذه كرة قدم، وأؤكد أنه لم تكن هناك نية للإيذاء، ولكن في بعض الأوقات تصل متأخرًا".

وتابع المدرب الأرجنتيني: "تعرض إيريك بايلي للإصابة، وأنا أشعر بالأسف تجاهه، ولكنه أصيب وحده، نحن الآن في مرحلة بناء اللياقة البدنية للاعبين، وعندما يحدث أي شيء في الفترة الإعدادية للموسم، يكون الوضع صعبًا".

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وبدوره تقبل أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، اعتذار بوكيتينو قائلًا: "هذه رياضة تنافسية، ونحن نحضر للدوري، وهذا السبب وراء وجود حكام في مثل تلك المباريات، أرى أن المواجهة كانت تحضيرًا جيدًا لنا، وبالنظر إلى التدخلات العنيفة، عندما احتاج اللاعبين إلى التزحلق لافتكاك الكرة، قاموا بذلك، ولا توجد مشكلة في ذلك".

وعن إصابة إيريك بايلي: "لسنا متأكدين من حجمها، نحتاج للعودة إلى مانشستر لإجراء الفحوصات".

وتطرق المدرب النرويجي للحديث عن الفترة الإعدادية: "أعتقد أننا نتحسن ونتطور، تلك الفترة لا تتعلق بالنتائج، بل بإيجاد أسلوب اللعب، وأرى أننا اتخذنا خطوات مناسبة تجاه شكل الفريق الذي نرغب في الظهور به".