ميرور: إيفرتون يزاحم آرسنال لضم زاها

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود رغبة من جانب نادي إيفرتون في الحصول على خدمات الدولي الإيفواري ويلفريد زاها جناح فريق كريستال بالاس.
ويُعد زاها هدفًا أساسيًا لنادي آرسنال في الصيف الحالي حيث كشفت تقارير صحفية أن "الجانرز" على استعداد لدفع 40 مليون جنيه إسترليني إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فأن إدارة "التوفيز" ستعقد محادثات خلال هذا الأسبوع من أجل ضم ويلفريد زاها.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة إيفرتون تنوي تقديم عرضًا تصل قيمته المالية إلى 55 مليون جنيه إسترليني وقد يرتفع العرض إلى 70 مليون جنيه إسترليني.
الصحيفة البرطانية نوهّت أن مالك إيفرتون فرهاد موشيري قد يُحطم الرقم القياسي من حيث صفقات النادي منذ تأسيسه حيث تعد أغلى صفقة كانت انتداب جيلفي سيجوردسون من سوانزي سيتي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني في عام 2017.
وانتقل زاها البالغ من العمر 26 عامًا إلى صفوف كريستال بالاس بشكل نهائي عام 2015، قادمًا من مانشستر يونايتد، ويمتلك الأخير بندًا في تعاقده مع كريستال بالاس يمنحه حق الحصول على 25% من قيمة بيع اللاعب مستقبلاً.
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