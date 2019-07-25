حرمان فابريجاس من قيادة السيارات ستة أشهر

تلقى الإسباني سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي وأرسنال السابق عقوبة المنع من القيادة لمدة ستة أشهر بعدما تخطى السرعة المحددة في إحدى المناطق بجنوب غرب لندن.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية فإن أجهزة تتبع السرعة التابعة للشرطة رصدت قيام فابريجاس بتخطي السرعة المحددة بـ64 كيلومتر في الساعة حيث كانت سرعة سيارته 109 كيلومتر في الساعة، يوم 4 ديسمبر الماضي.

وقال فابريجاس، الذي يلعب حاليا مع فريق موناكو، للشرطة :"لم أكن أسير بهذه السرعة" وفقا ما استمعت له محكمة "ويمبلدون" الجزئية.

وأقر اللاعب الفائز بكأس العالم مع المنتخب الإسباني بتخطيه السرعة المحددة وتم تغريمه 750 جنيه استرليني.

Advertisements

وتم منع فابيرجاس، الذي كانت رخصته بها ست نقاط، من القيادة، بعدما أضافت الشرطة ست نقاط إضافية.

وانتقل فابريجاس إلى موناكو من تشيلسي في كانون يناير الماضي بعد الفوز بلقبين للدوري، ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ولعب فابريجاس في 501 مباراة في كافة المسابقات الإنجليزية مع تشيلسي وأرسنال.