المنتخب الوطني يختتم معسكره بالمكلا ويغادر إلى عدن

أختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم صباح اليوم الخميس معسكره الداخلي الذي أقيم بمدينة المكلا، بعد أن أمضى الفريق (7) أيام من التدريبات الصباحية والمسائية بدءاً من الثامن عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار استعداداته لبطولة غرب آسيا التاسعة التي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل لغاية الـ 14 من شهر أغسطس المقبل بمدينتي كربلاء وأربيل بالعراق، بمشاركة 9 منتخبات عربية.

وغادرت بعثة منتخبنا عند الساعة العاشرة من صباح اليوم مدينة المكلا، إلى العاصمة عدن والتي سيغادرها يوم السبت متوجهاً إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ومنها إلى مدينة كربلاء العراقية، لخوض غِمار منافسات المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا التي يفتتح منتخبنا مشواره فيها يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة المنتخب الفلسطيني.

وكان منتخبنا قد بدأ تدريباته الفعلية بمعسكر المكلا يوم الـ 18 من الشهر الجاري وأدى خلال فترة وجوده بالمكلا عدداً كبيراً من الوحدات التدريبية على فترتين صباحية ومسائية اشتملت على التمارين البدنية والتكتيكية، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب سامي النعاش.

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وشهد معسكر المكلا مشاركة 30 لاعباً تم استدعائهم من مختلف أندية الجمهورية بواسطة المدرب سامي النعاش والجهاز المعاون له، وشملت القائمة عدداً من لاعبي المنتخب الوطني الأول الذين شاركوا في النهائيات الآسيوية بما فيهم المحترفين، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الذين شاركوا في التصفيات الأولمبية الآسيوية ولاعبين جدد.

واستبعد النعاش خلال معسكر المكلا سبعة لاعبين قبل أن يستقر على القائمة النهائية التي ستمثل المنتخب في بطولة غرب آسيا بالعراق والتي ضمت 23 لاعباً وهم: "سالم عوض، سالم الهارش، محمد عياش، أحمد الصادق ،محمد فؤاد، مدير عبد ربه، عبد العزيز الجماعي، محمد مهيوب، علاء نعمان، محمد بارويس، ناصر محمدوه، مفيد جمال، محمد بقشان، أحمد سعيد، عماد منصور، محمد المداري، مناف سعيد، علي حفيظ، أحمد السروي، عبد الواسع المطري، عمر الداحي، محسن قراوي، أحمد ماهر.

ويفتتح منتخبنا مشواره في البطولة يوم الثلاثاء المقبل (30 من الشهر الجاري) حين يواجه شقيقه المنتخب الفلسطيني عند الساعة العاشرة والنصف مساءً باستاد كربلاء الدولي الذي سيحتضن جميع مباريات منتخبنا في دور المجموعات، فيما يواجه في الجولة الثانية نظيره المنتخب السوري عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين (5) من شهر أغسطس المقبل، ثم يواجه المنتخب اللبناني في الجولة الثالثة عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس (8) من الشهر نفسه، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء المنتخب العراقي في الساعة الساعة والنصف من مساء يوم الأحد (11) من الشهر ذاته، علما بأن مواعيد المباريات الأربع حسب توقيت مكة المكرمة.