كيربر: سأحتاج بعض الوقت لإيجاد المدرب المناسب

قالت لاعبة التنس الألمانية أنجيليك كيربر، الفائزة بثلاثة ألقاب في بطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام)، اليوم الخميس، إنها ليست في عجلة من أمرها لإيجاد مدرب جديد بعد انفصالها عن راينر شوتلر، وأنها يمكن أن تؤجل قرارها لما بعد بطولة أمريكا المفتوحة.

وقالت كيربر "31 عاما" للصحفيين في لقاء لأحد الرعاة: "سأحتاج لبعض الوقت لإيجاد الشخص المناسب. لا أريد اتخاذ قرارا سريعا ربما أندم عليه لاحقا".

وأضافت: "أعتقد أنه سيكون هناك بعض الانتقادات. لن يجد الجميع قراري بالسفر الأسبوع المقبل دون مدرب صحيحا".

وستقوم كيربر قريبا بالاستعداد للبطولة الكبرى الأخيرة في الموسم، وهي بطولة أمريكا المفتوحة التي تقام على الملاعب الصلبة، التي تبدأ 26 أغسطس/ آب المقبل.

وفازت كيربر ببطولة "فلاشينج ميدوز" في 2016، لتضيفها للقبها ببطولة أستراليا المفتوحة التي فازت بها في وقت سابق من ذات العام.

كما فازت كيربر بلقب بطولة ويمبلدون في 2018 بعد عام سيء في 2017، ولم يسر عام 2019 بالشكل المخطط له، حيث ودعت كافة بطولات الجراند سلام مبكرا وهو ما جعل علاقتها بالمدرب شوتلر تنتهي بعد ما يقرب من 6 أشهر.

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وقالت اللاعبة المصنفة الأولى على العالم سابقا: "لم تسر الأمور بالطريقة التي تخيلناها".

وتتمنى كيربر أن يقوم مدربها الجديد برفعها لمستوى آخر.

وبعد قضاء عطلة في إسبانيا، ستقوم كيربر بجمع بقية فريقها للاستعداد لبطولة أمريكا المفتوحة.

وقالت كيربر المصنفة 13 على العالم أنها ستذهب لنيويورك دون مدرب إذا احتاج الأمر وأن هذا الأمر ليس سيئا للغاية، لاسيما وأنها ستكون أكثر حرية.

وأضافت: "أهداف النصف الثاني من الموسم هي اللعب باتساق مرة أخرى، وجلب الرغبة في اللعب والفوز بالبطولات الكبرى".