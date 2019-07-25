شكرا لقرائتكم عماد السيد يودع الزمالك فى موقعة القمة أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد عماد السيد حارس الزمالك فى حراسة مرمى الفريق الأبيض، فى مواجهة الأهلى القادمة، فى القمة 118، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز. Advertisements وتعد القمة 118 آخر مباراة لعماد السيد فى حراسة مرمى الزمالك بعدما عاد لحراسة مرمى الأبيض فى المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلى التى انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة 3 / 1. ومن المقرر أن ينتقل عماد السيد إلى الاتحاد السكندرى بشكل رسمى بعد القمة لينضم إلى زعيم الثغر بعدما أجل مسئولو النادى الأبيض بالاتفاق مع النادى السكندرى انتقال الحارس لحين الانتهاء من مباريات الدورى الذى توج به الأهلى بشكل رسمى فيما جاء الزمالك وصيفا للبطولة بعد احتلاله المركز الثانى برصيد 72 نقطة.

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