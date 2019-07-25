شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد 7 ملايين جنيه للتعاقد مع حارس بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو نادي الزمالك، سداد 7 ملايين جنيها لنادي بتروجت، لحسم صفقة محمد صبحي حارس مرمى الفريق البترولي الصاعد وحارس المنتخب الأوليمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وحصل الزمالك على توقيع محمد صبحي خلال الأيام القليلة الماضية بعد الدخول فى مفاوضات مكثفة مع نادي بتروجت لحسم الصفقة. Advertisements فيما طلب نادي بتروجت تقاضى 8 ملايين جنيها، للموافقة على انتقال الحارس الصاعد لصفوف نادي الزمالك بشكل نهائى. وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك لـ"الخليج 365"، أن الخلاف حول المقابل المادي حاليا مع نادي بتروجت لن يعوض إتمام صفقة الحارس الشاب وسيتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات القليلة القادمة.

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