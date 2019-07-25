شكرا لقرائتكم صاحب صاحبه .. ديسابر يطلب هذا اللاعب من الزمالك لتدعيم بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو نادى بيراميدز اتفاقهم مع نظرائهم بنادى الزمالك من أجل ضم إبراهيم حسن لاعب الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. واتفق مسئولو ناديى الزمالك وبيراميدز علي كافة تفاصيل التعاقد، ومن المنتظر الإعلان رسميا خلال الأيام القليلة القادمة. وأصر الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز علي ضم إبراهيم حسن من نادي الزمالك نظرًا لدرايته الكافية بامكانياته ومهاراته منذ أن كانا فى الإسماعيلى. وتولى ديسابر تدريب إبراهيم حسن خلال تواجد الثنائى فى الإسماعيلى خلال الفترة القادمة قبل رحيل المدرب وانتقال اللاعب لصفوف الزمالك. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اتمام صفقة انتقال إبراهيم حسن لصفوف بيراميدز بشكل رسمى عقب مباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل علي استاد برج العرب.

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