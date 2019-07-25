شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد 200 ألف مستحقات الحكام و100 للمنشطات فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو اتحاد الكرة مبلغ 200 ألف جنيه على كل نادي فى الدوري الممتاز مستحقات حكام خلال الموسم الجديد 2019 – 2020. وطلب اتحاد الكرة من الأندية سداد المستحقات الخاصة بالحكام على دفعتين بواقع 100 ألف جنيه فى الدور الأول و مثلهم فى الدور الثاني للدوري. Advertisements كما حدد اتحاد الكرة مبلغ 100 ألف جنيه للكشف على المنشطات بواقع 50 ألف فى الدور الأول و مثلهم فى الدور الثاني . كما أشترط مسئولو اتحاد الكرة فى المنشور المرسل للأندية بتعليمات القيد للموسم الجديد بتطبيق القيمة المضافة وهي 14 %.

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