شكرا لقرائتكم الخناقات والإيقافات تؤجل رحيل أحداد عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد استمرار المغربى حميد أحداد لاعب الزمالك، مع القلعة البيضاء، خلال مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، فى ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن نادي الرجاء المغربي، الحصول على خدمات حميد أحداد رسميا، على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل، نظير سداد 200 ألف دولار لنادي الزمالك مع إمكانية شراء اللاعب بشكل رسمى حال سداد 500 ألف دولار أخرى.

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ويرحل حميد أحداد عن الزمالك بعد خوض مباراة القمة أمام الأهلي، نظرا لحاجة الفريق لجهوده فى ظل تأكد غياب يوسف أوباما للإيقاف بعد طرده فى مباراة الجونة قبل الأخيرة، وكذلك غياب محمود كهربا بسبب الأزمة الدائرة حاليا بينه وبين مسئولو القلعة البيضاء، واقترابه من الانتقال لنادي جديد فى الموسم المقبل.

وتسبب حميد أحداد، فى خسارة خزينة الزمالك، قرابة 900 ألف دولار، بعد رحيل اللاعب الذى كلف الخزينة البيضاء، مليون و 600 ألف دولار للتعاقد معه بداية الموسم الحالى قادما من نادي الدفاع الحسينى الجديدى ويقضى اتفاق الزمالك مع نادي الرجاء على سداد النادي المغربي، 200 ألف دولار للحصول على خدمات حميد أحداد على سبيل الإعارة بالموسم المقبل، مع وضع بند يسمح للنادي المغربى بشراء اللاعب نهائيا نظير سداد 500 ألف دولار بعد انتهاء فترة الإعارة، ليكون إجمالى الصفقة 700 ألف دولار فقط.

ولم يشارك حميد أحداد بشكل أساسى فى مباريات الزمالك منذ انضمامه مطلع الموسم الحالى، لذا تقرر رحيله للحصول على فرصة المشاركة مع نادي آخر، وفضل اللاعب العودة للدوري المغربي فى ظل اعتياده على الأجواء هناك.