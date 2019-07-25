شكرا لقرائتكم ظهير أيسر الأهلي يوقع للمصري سرا .. "فيديو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولي النادي المصري، برئاسة سمير حلبيه، فى الحصول علي توقيع أحمد حاتم ظهير أيسر فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 98. Advertisements وسبق وقام النادي الأهلي بإعارة أحمد حاتم لصفوف نادي النجوم خلال الميركاتو الشتوى فى شهر يناير الماضى.

أحمد حاتم لاعب الأهلي الشاب وجاء توقيع لاعب الأهلي عقود انتقاله لصفوف المصري بعد توصية من وكيل أعماله الذى أقنع لاعب المنتخب الاوليمبي بالتوقيع للنادى البورسعيدي للانتقال لصفوفه في الموسم الكروي الجديد.

أحمد حاتم لاعب الأهلي الشاب وينتظر مسئولي النادي المصري القرار الأخير لاتحاد الكرة بخصوص اللاعبين مواليد 1997 بعدما تقرر إلغاء هذه المسابقة بشكل رسمى وذلك لتفعيل عقد لاعب شباب الأهلي.

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