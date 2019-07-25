شكرا لقرائتكم هل رفض الزمالك الممر الشرفى للأهلى فى القمة 118؟ الجبلاية: هنطبق الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لن يتم تنظيم "ممر شرفي" للاعبي الأهلي خلال مباراة القمة المقرر لها الأحد المقبل أمام الزمالك فى ختام مباريات الجولة الـ34 للدورى.

يذكر أن الممر الشرفى يتم تنظيمه فى جميع دوريات العالم للفريق المتوج بالدورى فى آخر مباراة بالموسم، والتى يلعبها أهلى أمام الزمالك الأحد المقبل.

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كان الأهلي قد توج بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 فى تاريخه عقب الفوز على المقاولون أمس 3 / 1 ليرفع رصيده للنقطة 77 ويزيد الفارق مع الزمالك صاحب المركز الثاني لـ5 نقاط ، لتكون مباراة القمة تحصيل حاصل.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أنه فى الموسم المقبل سيتم تطبيق نظام الممر الشرفي فى آخر مباراة بالدوري للفريق المتوج باللقب للاحتفال به كما يحدث فى الدوريات الكبرى، مما طرح تساؤلات عديدة عن احتمالية رفض الزمالك تنظيم هذا الممر الشرفى، اعتراضا على بعض القرارات الخاصة بالمسابقة، والتى يراها مسئولو القلعة البيضاء أثرت فى خسارة فريقه للدورى لصالح الأهلى.